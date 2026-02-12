طائرة الأندية العربية.. سيدات أكاد عنكاوا يختتمن مشوارهن أمام تلدرة السوري

شفق نيوز- الشارقة

يلتقي فريق أكاد عنكاوا، اليوم الخميس، نظيره تلدرة السوري في ختام مشاركته ضمن منافسات الكرة الطائرة بدورة الألعاب للأندية العربية الثامنة للسيدات.

وتقام المباراة في صالة نادي الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات البطولة الجارية في إمارة الشارقة للفترة من 2 ولغاية 12 شباط/ فبراير الحالي، بمشاركة أندية تمثل ست دول عربية.

وكان فريق أكاد عنكاوا قد خسر في آخر مواجهاته بالبطولة يوم الثلاثاء الماضي بثلاثة أشواط دون رد أمام فريق الفتاة الكويتي الذي تأهل متصدراً بالعلامة الكاملة، فيما حقق يوم الجمعة الماضي أول فوز له على سيدات نادي البوشرية اللبناني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وعزز نادي أكاد عنكاوا صفوفه قبل البطولة بالتعاقد مع لاعبتين محترفتين، هما الروسية آنا ميركوريفا والإيرانية مائدة أصفهاني، بهدف دعم الفريق ورفع مستوى الأداء استعداداً للمشاركة في المنافسات.