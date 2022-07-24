طائرة القيثارة تبرم ثلاثة تعاقدات استعدادا للتحليق في سماء الدوري العراقي

شفق نيوز/ أكملت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي، يوم الأحد، التوقيع مع ثلاثة لاعبين دوليين لتمثيل فريقها للكرة الطائرة تمهيداً وسعياً منها لعودة طائرة القيثارة من جديد لمنصات التتويج.

ووقعت إدارة الشرطة، مع اللاعبين الدولي عمر علي، والدولي كابتن منتخب العراق مصطفى حميد، والدولي الشاب منتظر محمد.

وسبق للاعبين الثلاثة تمثيل القيثارة سابقاً لأكثر من موسم، وحصلوا على آخر لقب برفقة القيثارة في موسم 2018.

وأكدت الإدارة، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، وجود "تعاقدات أخرى بمستوى عال، من المقرر إبرامها خلال الأيام المقبلة، لأجل تشكيل توليفة قادرة على المُنافسة بقوة وإعادة لقب الدوري إلى خزائن النادي".