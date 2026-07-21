طائرة العراق تنتزع الميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا للرجال‏

شفق نيوز- بغداد

توج المنتخب العراقي للكرة الطائرة للرجال، يوم الثلاثاء، بالمركز الثالث في بطولة غرب آسيا التي المقامة في سلطنة عُمان.

‏وجاء تتويج المنتخب العراقي بعد فوزه على المنتخب الكويتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

‏وحسم منتخب العراق النتيجة بعد تحقيقه الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد للمنتخب الكويتي بواقع 25-21، 25-19، 25-18، 25-23.

‏بينما سيلاقي، مساء اليوم، المنتخب العُماني، مضيف البطولة، نظيره القطري صاحب لقب البطولة السابقة في المباراة النهائية.

‏وتعد مشاركة العراق في بطولة غرب آسيا للرجال، هي الأولى له والتي حصل فيها على الميدالية البرونزية في أول مشاركة له.

وضّيف مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العُمانية مسقط مباريات المنتخب العراقي الذي لعب ضمن المجموعة الثانية التي ضمت الى جانبه منتخبات سلطنة عُمان (البلد المستضيف) ولبنان والسعودية.