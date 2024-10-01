طائرة العراق تقع بالمجموعة الاولى في البطولة العربية للرجال

شفق نيوز/ أوقعت قرعة البطولة العربية للكرة الطائرة المنتخب العراقي للرجال في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات سلطنة عمان وتونس و البحرين .

وقال رئيس الاتحاد العراقي حبيب علي اللاوندي لوكالة شفق نيوز ان البطولة ستنطلق في 29 من الشهر الجاري في العاصمة البحرينية المنامة، مبيناً أن القرعة وضعت المنتخب الوطني الى جانب كل من منتخبات: سلطنة عمان، و تونس، و البحرين، وهي تعد من اقوى الفرق في المجاميع .

وذكر أن "البعض يقارن هذه الفرق بفرق كرة القدم، ولا يعلمون مدى تطور هذه المنتخبات التي وصلت الى العالمية مثل: تونس، وحتى البحرين، وعمان تعتبران من اقوى الفرق العربية والاقليمية، لكن املنا كبير بلاعبينا بتحقيق نتائج ايجابية في البطولة".

وأضاف اللاوندي ان المنتخب الوطني سيدخل معسكراً تدريبياً في إيران بعد يومين من هذا اليوم يستمر مدة 20 يوما .

وتابع أن المنتخب سيخوض خلال معسكره في إيران عددا من المباريات التجريبية هناك تحت إشراف المدرب الايراني (جواد مهرگان)، و يعود بعدها الى العراق، ثم يشد الرحال الى البحرين للدخول في منافسات البطولة العربية .