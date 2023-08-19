طائرة العراق تضع قدماً في الدور الثاني بعد فوز على هونغ كونغ ببطولة آسيا

شفق نيوز/ حقق منتخب العراق الوطني، اليوم السبت، فوزاً على هونغ كونغ بثلاثة أشواط مقابل شوطين في بطولة آسيا بالكرة الطائرة الجارية في إيران.

وجاءت نتائج المنتخب الوطني للكرة الطائرة بواقع (25-21) (25-16) (14-25) (22-25) (15-12).

ووضعت القرعة العراق في المجموعة الاولى الى جانب المستضيف ايران ومنتخب هونغ كونغ.

وتستضيف مدينة أرومية عاصمة الكرة الطائرة الايرانية منافسات هذه البطولة وعلى صالتين بمشاركة 17 منتخباً وزعوا على 6 مجموعات في كل مجموعة 3 منتخبات (باستثناء مجموعة واحدة يوجد بها فريقين فقط) ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور الثاني.

وكان المنتخب العراقي للكرة الطائرة وصل ايران امس بعد ان انهى معسكره التدريبي قبل يومين في السليمانية استعدادا لمنافسات البطولة الآسيوية التي تستضيفها في إيران.