طائرة العراق تستهل مشوارها في البطولة العربية بخسارة أمام البحرين

شفق نيوز- بغداد

خسر المنتخب العراقي للكرة الطائرة فئة الناشئين، يوم الاثنين، أمام نظيره البحريني في أولى مواجهاته بالبطولة العربية التي تستضيفها في الأردن.

وخسر المنتخب العراقي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة العربية المقامة في العاصمة الأردنية عمان.

ويلعب المنتخب العراقي في البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين وفلسطين والكويت.

وسيلاقي المنتخب العراقي في ثاني مواجهاته في البطولة نظيره الفلسطيني يوم غد عند الساعة السابعة مساءً.