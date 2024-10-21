طائرة العراق تخسر أمام رازين بليمر الإيراني ودياً استعداداً للبطولة العربية

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للكرة الطائرة ودياً أمام نادي رازين بليمر الإيراني، يوم الاثنين، وذلك ضمن معسكره التدريبي الخارجي في العاصمة طهران للاستعداد للبطولة العربية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة، حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "المباراة تأتي ضمن استعدادات المنتخب قبل المشاركة في البطولة العربية للكرة الطائرة المقرر انطلاقها في 29 من الشهر الجاري في العاصمة البحرينية المنامة".

وأشار إلى أن "منتخبنا قدم مباراة قوية وكان نداً أمام فريق نادي رازين بليمر الإيراني الذي يعد من الفرق القوية بإيران"، مبينا أن "اللقاء انتهى بنتيجة 3-1 أشواط وكانت النقاط متقاربة بواقع 25-23، 25-23، 19-25، 25-22.

وأضاف أن "مباراة اليوم كانت في غاية الندية والإثارة وعُدت من أهم المباريات لمنتخبنا في المعسكر الحالي لقوة المنافس"، موضحاً أن "ملاكنا التدريبي وقف من خلال المعسكر على جاهزية اللاعبين قبل الدخول في المنافسات الرسمية".

وبين اللاوندي أن "قرعة البطولة العربية أوقعت المنتخب العراقي للرجال في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات سلطنة عمان وتونس والبحرين، وهي من أقوى الفرق في المجاميع".

وختم بأن "المنتخب سيواصل تدريباته في إيران تحت إشراف المدرب الإيراني جواد مهرگان استعداداً لخوض البطولة العربية المقبلة".