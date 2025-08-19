طائرة العراق تحقق أول انتصار في البطولة العربية للناشئين

شفق نيوز- بغداد

فاز المنتخب العراقي للكرة الطائرة فئة الناشئين، مساء اليوم الثلاثاء، على نظيره الفلسطيني في ثاني مواجهاته بالبطولة العربية التي تستضيفها في الأردن.

وحقق منتخب العراق فوزاً مستحقاً على نظيره الفلسطيني بثلاثة أشواط دون رد وكانت نتيجة أشواط اللقاء كالاتي 21-25، 24-26، 15-25.

ويلعب المنتخب العراقي في البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين وفلسطين والكويت.

وكان المنتخب العراقي للكرة الطائرة فئة الناشئين، قد خسر أمس الاثنين أمام نظيره البحريني في أولى مواجهاته بالبطولة العربية التي تستضيفها في الأردن.

وخسر المنتخب العراقي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة العربية المقامة في العاصمة الأردنية عمان.