طائرة العراق تحدد موعد إنطلاق التجمع الثاني لدوريها الممتاز

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي للكرة الطائرة إنطلاق التجمع الثاني لبطولة اندية الدرجة الممتازة للفترة من الثالث والعشرين من الشهر الجاري ولغاية التاسع والعشرين من نفس الشهر.

وقال جميل العبادي رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، تقام مباريات المجموعة (A)التي تضم اندية، البيشمركة، الشرطة، الصناعة، دوكان، مصافي الشمال، القاسم، الحبانية في بغداد بقاعة الشعب للالعاب المغلقة.

واضاف اما المجموعة (B) والتي تضم الاندية البحري، غاز الجنوب، الجيش، الدغارة، حديثة، بلد، اربيل، تجري مبارياتها في محافظة اربيل بقاعة كلية التربية الرياضية.