طائرة العراق تجدد للعبادي

شفق نيوز/ جرت في بغداد انتخابات الاتحاد العراقي للكرة الطائرة لاختيار مجلس إدارة الاتحاد للسنوات الاربع المقبلة، بحضور 71 عضوا للهيئة عامة من أصل 72 عضواً.

وأسفرت نتائج انتخابات الهيئة العامة لاتحاد الكرة الطائرة عن تجديد الثقة برئيسها السابق جميل العبادي لأربع سنوات مقبلة.

اما باقي المناصب فقد فاز أزاد حسن قادر نائباً اول، اما بمنصب النائب الثاني فقد فاز حبيب علي طاهر، وفي العضوية فاز كل من عبد الكريم عبد العباس ، احمد عبد الكريم ، بشار علي خلف ، د علي عبد كاظم عمير ، د نعيمة زيدان خلف ، علاء شاكر ، مناف خليل ابراهيم ، ابراهيم مزهر.