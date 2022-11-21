طائرة العراق النسوي تبلغ نصف نهائي غرب اسيا بعد الفوز على الكويت

شفق نيوز/ بلغ منتخب العراق النسوي للكرة الطائرة، يوم الاثنين، نصف نهائي بطولة غرب أسيا للكرة الطائرة للنساء الجارية في الاردن.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة جميل العبادي، لوكالة شفق نيوز إن "منتخبنا الوطني للسيدات استطاع تجاوز المنتخب الكويتي الشقيق بثلاثة أشواط لشوط وحيد".

وأضاف العبادي ان "الاشواط الاول والثالث والرابع كان من نصيب منتخبنا اما الشوط الثاني فكان من نصيب الكويت بواقع 25-22، 22-25، 25-22، 30-28".

واشار رئيس الاتحاد الى ان "منتخبنا سيواجه الفائز من مباراة اهل الدار المنتخب الأردني وضيفه المنتخب السعودي في نصف النهائي".