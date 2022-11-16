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طائرة العراق النسوية تخسر من لبنان في بطولة غرب آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-16T14:16:51+0000
طائرة العراق النسوية تخسر من لبنان في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ خسر منتخب العراق للكرة الطائرة للنساء الأربعاء امام نظيره اللبناني بثلاثة اشواط مقابل لاشيء، ضمن مباريات بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الجارية احداثها في الاردن.

ويلعب منتخب العراق النسوي لكرة الطائرة في المجموعة الأولى الى جانب منتخبات كلا من السعودية وسوريا ولبنان وفلسطين.

وكان منتخب سيدات العراق حقق أولى الانتصارات امس الثلاثاء بعد فوزه على منتخب السعودية النسوي بثلاثة أشواط دون رد في مستهل مشواره في بطولة غرب اسيا للكرة الطائرة .

ويشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا 10 منتخبات يمثلون الجزء الغربي من القارة الاسيوية .

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