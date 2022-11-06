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طائرة العراق "البارالمبية" تفقد فرصة التحليق بعيداً في بطولة العالم

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-06T20:10:11+0000
طائرة العراق "البارالمبية" تفقد فرصة التحليق بعيداً في بطولة العالم

شفق نيوز / فقد المنتخب العراقي لكرة الطائرة البارالمبي (وضع الجلوس)، يوم الأحد، فرصة بلوغ الدور الثاني لبطولة العالم للعبة.

وكان المنتخب العراقي لكرة الطائرة البارالمبي، قد خسر أمام نظيره الكازاخستاني 0-3، ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في العاصمة البوسنية سراييفو.

وقال رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبي، أحمد حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "بعد هذه الخسارة، فقد المنتخب فرصته لبلوغ الدور الثاني من البطولة، وسيلعب على المراكز من 9-16".

يذكر أن المنتخب خسر مباراته الأولى في إفتتاح البطولة أمام نظيره الإيراني الذي يعد المنتخب الأول على القارة الآسيوية، ثم حقق الفوز في مباراته الثانية على المنتخب الكرواتي، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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