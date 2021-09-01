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طائرة الشرطة يتعاقد مع كوكبة من اللاعبين ويجدد الثقة بالجهاز الفني

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-01T16:32:42+0000
طائرة الشرطة يتعاقد مع كوكبة من اللاعبين ويجدد الثقة بالجهاز الفني

شفق نيوز/ أبرمت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي، يوم الاربعاء، عقوداً مع عدد من اللاعبين لتمثيل فريق الكرة الطائرة للنادي في الموسم 2021-2022.

وقال المنسق الاعلامي للنادي، حسين الخرساني، لوكالة شفق نيوز "لقد تم التوقيع مع ستة لاعبين، اثنان منهم تجديد عقود، وهما اللاعبان علي حيدر، وأحمد سلمان".

واضاف "كما تم تعزيز الفريق باللاعبين، ليث زهير، وحمزة هاشم، وعباس حيدر، قادمين من نادي الصناعة، بالإضافة للاعب منتخب الناشئين الموهوب حسين علي عبد الواحد".

بدوره، قال المدير الإداري لفريق الكرة الطائرة، علي اللامي، لشفق نيوز، ان "فريق الشرطة سيكون خليطاً من اللاعبين ذوي الخبرة والشباب".

وبين ان "التعاقدات ستتواصل مع عدد آخر من اللاعبين في الأيام المقبلة حال الاتفاق معهم، بغية الوصول لفريقٍ قادر على المنافسة، والحفاظ على اسم وتاريخ القيثارة في اللعبة".

يذكر أن فريق كرة الطائرة لنادي الشرطة جدد ثقته بالملاك التدريبي المكون من المدرب سلمان رزوقي، ومساعديه علي فوزي، ومحمد زيدان.

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