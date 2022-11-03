"طائرة الشرطة" تستعد للدوري الممتاز في أربيل

شفق نيوز/ يدخل يوم غد الجمعة، فريق الكرة الطائرة لنادي الشرطة في معسكرٍ تدريبيّ في أربيل، للاستعداد لمعتركِ منافساتِ الدوري الذي من المؤمل أن ينطلقَ في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وقالَ المدير الإداريّ للفريق، سلام علي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "تدريباتنا مستمرةٌ في قاعةِ المركز التخصصيّ بقيادةِ المدرب الإيراني محمد حسين نجاني صاحب الفكر العالي في اللعبة، فضلاً عن تجربته الكبيرةِ في العراق مع فرقِ شماليّة عدة وأيضاً الفرق الإيرانية".

وأضاف "استقطبنا لاعبين على مستوى عالٍ، وعازمون على تحقيق ما ترنو إليه أنظار عشاق هذا النادي من نتائج طيبةٍ، وسيكون الموسم المقبل موسماً متميزًا لما نمتلكه من ثقةٍ كبيرةٍ بلاعبينا".

وأكدَ المدير الإداري: أن "يوم غد الجمعة سنغادر إلى محافظةِ أربيل من أجل الولوجِ في معسكرٍ تدريبي لمدة أسبوعين في مدينةِ (شقلاوة)، وستتخلل المعسكر وحدات تدريبيّة صباحية ومسائية، فضلاً عن ثلاث مبارياتٍ تجريبيةٍ أمام أندية «أربيل واكاد وشقلاوة»، وبالتأكيد ستكتملُ الصورة للجهازِ الفني عن اللاعبين من خلال الوحدات التدريبيّةِ والمباريات، وسنصل بالفريقِ الى الجاهزيةِ القصوى قبل انطلاق المنافسات".

واختتمَ علي حديثه بالقول: "لا نبخس دورَ الإدارة في توفيرِ كل مستلزمات نجاح الفريق، بالإضافة إلى متابعةِ المشرف عُضو الإدارة إحسان علي، ونتطلع الى تحقيقِ نتائج مرضية ورد الجميلِ لكل من يريد النجاحَ لطائرة نادينا".

يذكرُ أن الجهاز الفنيّ لفريق الطائرة مؤلفٌ من المشرف عضو الإدارة إحسان الدراجي ومدير الفريق سلام علي ومحمد حسين نجاتي مدربًا يساعده كل من علي فوزي عبد وعامر عبد الكريم ومحمد زيدان.