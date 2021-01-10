طائرة الشرطة تتصدر رغم خسارتها امام البيشمركة في السليمانية

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة من التصدر، اليوم الاحد، رغم فوزه على البيشمركة في ختام التجمع الأول للمجموعة A ضمن منافسات دوري الطائرة الممتاز التي جرت احداثها في نادي الاخير بالسليمانية.

وتصدر الشرطة بـ 16 نقطة رغم خسارته، حيث حقق فريق نادي البيشمركة فوزاً صعباً ومثيراً على الشرطة بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع (23-25) (25-22) (25-23) (24-26) (15-12) .

وحقق نادي الحبانية فوزاً ثميناً على الصناعة وبثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع (25-22) (25-23) (31-33) (26-24) .

فيما تمكن نادي دوكان من الفوز على نادي القاسم بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-22) (25-22) (25-23) .