طائرة البارالمبي العراقي يعسكر في ايران استعدادا لبطولة اسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي الوطني البارالمبي لكرة الطائرة (وضع الجلوس) عن مغادرة وفد اللعبة اليوم الأربعاء، الى ايران استعدادا لبطولة اسيا المقبلة .

وقال رئيس الاتحاد أحمد حسن عامر لوكالة شفق نيوز ان وفد منتخبنا الوطني للعبة غادر بغداد، اليوم، متوجها الى ايران لاقامة معسكر تدريبي هناك .

وأضاف أن المعسكر يأتي استعدادا لبطولة آسيا للكرة الطائرة البارالمبي المقرر إقامتها في كازاخستان نهاية شهر حزيران المقبل .

وبين ان المنتخب سيجري تدريبات مكثفة بمعسكره بإيران وسيخوض خلال المعسكر مباريات ودية مع فرق ايرانية بغية الاحتكاك والوصول الى الاستقرار البدني والفني .

وكان المنتخب العراقي لكرة الطائرة البارالمبي (وضع الجلوس)، فقد فرصة بلوغ الدور الثاني لبطولة العالم للعبة التي اختتمت في العاصمة البوسنية سراييفو مؤخراً بعد ان خسر أمام نظيره الكازاخستاني 0-3، ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم الأخيرة.