طائرة اربيل تحقق انتصارا مستحقا على الشرطة

شفق نيوز/ تمكن فريق اربيل من تحقيق انتصار مستحق على الشرطة بثلاثة اشواط مقابل شوطين ضمن مباريات المربع الذهبي للدوري العراقي للكرة الطائرة.

واحتاجت المباراة الى ثلاث ساعات لتحس واقترب النادي الهوليري اكثر للمنافسة على المراكز الثلاثة الاولى وجرت المباراة في في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم في قاعة الزبير بمحافظة البصرة.

وكان الشرطة انتزع فوزاً ثميناً من غاز الجنوب اول امس ضمن المنافسات ذاتها بعد التغلب عليه بثلاثة أشواط مقابل شوطين كانت على النحو الآتي 25-21 25-20 20-25 20-25 13-15.