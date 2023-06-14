طاولة العراق تكشف تشكيلة المنتخب للدورة العربية في الجزائر وتحدد سقف طموحاتها

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة الطاولة، اليوم الأربعاء، عن قائمة المنتخب العراقي بكرة الطاولة للرجال والنساء المشارك في دورة الألعاب العربية المقررة في الجزائر في شهر تموز المقبل.

وقال رئيس اتحاد اللعبة هردة رؤوف في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الوفد العراقي يتألف من المدربين: بنهام محمدي، ومحمد صمدي، وحكمت جواد وعقيل جبار، ويتكون من اللاعبين هم كل من: أمير ثامر، وجياد نوزاد، ومحمد زياد، وعمر إياد، وحسين علي عاكف، فيما ضمت قائمة منتخب النساء كلا من: نبأ سمير، وبسمة مؤيد، وبثينة حسن، وسجى سمير، وأسماء علي".

واضاف ان "منتخبنا حظي بفترة تحضير جيدة ونوعية، داخلية وخارجية، بدعم كبير من رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي ما رفع سقف الطموح المشروع باعتلاء منصات الانتصارات لمنتخبنا المشاركة في دورة الألعاب العربية التي تنطلق في الخامس من شهر تموز المقبل".

وأشار رؤوف الى ان "الامل كبير بقدرة نجوم كرة الطاولة المشهود لهم بتحقيق الإنجازات المشرفة لرياضتنا خارجياً في اعتلاء منصات الفوز وهم الذين استطاعوا طرق باب البطولات القارية والدولية".