طاولة العراق تشارك في بطولة غرب آسيا المؤهلة لكأس العالم

شفق نيوز/ يشارك منتخب طاولة العراق في بطولة تصفيات غرب آسيا المقررة في المملكة العربية السعودية الشهر الحالي.

وقال رئيس الاتحاد هردي رؤوف لوكالة شفق نيوز، ان طاولة العراق ستشارك في بطولة غرب آسيا التي تعد مؤهلة إلى بطولة العالم في لندن 2026.

واضاف ان المنتخب سيقيم اليوم في معسكر تدريبي بمدينة السليمانية يستمر حتى منتصف الشهر الحالي يتوجه بعدها الى السعودية للمشاركة في بطولة غرب آسيا .

الى ذلك اكد رئيس الاتحاد ان الاتحاد قرر ان يقيم منافسات دوري النخبة لكرة الطاولة في السليمانية .

واضاف ان منافسات المرحلة الاولى منه تنطلق يوم 24 من الشهر الحالي على ان يتم تحديد المراحل المقبلة لاحقاً .