لأول مرة في حلبجة.. فتح مقر فرعي للجنة الاولمبية العراقية

شفق نيوز- حلبجة

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الاحد، عن فتح مقر للجنة الاولمبية الوطنية العراقية في محافظة حلبجة لأول مرة في تاريخ المدينة، سيما بعد ان تم اعتمادها محافظة عراقية رسمية.

وقالت عضو المكتب التنفيذي ورئيسة لجنة المساواة بين الجنسين في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ليلى محمود لوكالة شفق نيوز، "نبارك لمدينة حلبجة الحبيبة ورياضييها وجماهيرها الرياضية بشكل عام لاتخاذ هذا القرار التاريخي الذي سيسهم بشكل كبير في تطوير رياضة المحافظة خاصة والرياضة العراقية عامة".

‏وأوضحت محمد أن "الجمعية العمومية للاولمبية العراقية صوتت بالاجماع لقرار فتح مقر اللجنة الاولمبية في محافظة حلبجة بإقليم كوردستان العراق"، مؤكدة أن "حلبجة ورياضيها يستحقون أكثر بكثير، سيما وان المدينة قدمت الكثير من التضحيات وتمتلك قاعدة رياضية كبيرة تسعى لدعم الرياضة العراقية".

وثمنت رئيسة لجنة المساواة جهود رئيس اللجنة الاولمبية العراقية عقيل مفتن وجميع اعضاء الهيئة العامة لدعمهم هذه المبادرة التي ستعزز من تطوير رياضة المحافظة بشكل كبير مستقبلا .