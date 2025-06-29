"طاولة العراق" ترهن المشاركة بالبطولة العربية بإطلاق الموازنة: نحتاج 75 مليون دينار

شفق نيوز – بغداد

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة الطاولة هردة رؤوف، يوم الأحد، أن مشاركة العراق في البطولة العربية المقرر انطلاقها في دولة المغرب في آب/ أغسطس المقبل، مرهون بصرف الحكومة العراقية للميزانية التشغيلية للاتحاد المتأخرة لأكثر من عام.

وقال رؤوف لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سيحتاج في حال مشاركته في البطولة العربية المفتوحة لكرة الطاولة المقررة أن تجرى في المغرب، مرهون بحصولنا على الميزانية الخاصة بالاتحاد، والتي توقفت بسبب عدم صرفها للآن نسبة كبيرة من انشطة الاتحاد".

‏وأضاف أن "البطولة يحتاج لها 75 مليون دينار على الأقل، لا سيما وانها ستكون بمشاركة كافة الفئات العمرية وفي أيام السياحة، حيث يرتفع سعر التذاكر إلى المغرب وكذلك الفنادق".

من جانب آخر، أكد رؤوف أن "الاتحاد العراقي للطاولة قرر إقامة بطولة أندية النخبة في الـ15 من تموز/ يوليو المقبل بدلا من العاشر منه، بسبب ان بعض اللاعبين مرتبطين بالامتحانات الدراسية".

وأشار إلى أن "البطولة ستقام في المركز التدريبي في العاصمة بغداد، بمشاركة عشرة اندية عراقية تعد نخبة الاندية العراقية".

وكانت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، اكت يوم أمس السبت، أن الاتحادات الرياضية لم تتسلم تمويلها المالي منذ 13 شهراً، مشيرة إلى أن نقص تمويل يؤثر على المشاركة الخارجية.