طالبت بعقوبات.. إدارة الميناء: ما جرى في مباراة دهوك مسرحية تحكيمية

شفق نيوز- بغداد

كشفت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الميناء الرياضي، يوم الأربعاء، عن فضيحة تحكيمية رافقت مباراة ناديها الأخيرة أمام دهوك، فيما طالب اتحاد الكرة بمعاقبة حكمين.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما جرى في مباراة نادينا الميناء أمام نادي دهوك في ربع نهائي كأس العراق، والتي جرت على ملعب دهوك يوم 8-7 والتي أدت الى خروج نادينا من مسابقة الكأسن هي مسرحية تحكيمية أمام العلن أبطالها المدعو ( زيد ثامر ) والمدعو (سالم عامر )، من خلال قراراتهم الجائرة والتي لا تمت لقانون كرة القدم بصلة".

وأضافت أن "الحكم سالم عامر، كانت له قرارات جائرة وحقد على نادي الميناء في اكثر من مباراة سابقة، وبشهادة كل المحللين والمعنيين بقانون اللعبة، وفي بيان سابق لنادينا طالب لجنة الحكام بكتاب رسمي عدم إسناد أي مباراة لنادينا (الميناء) للحكم سالم عامر، وعليه نطالب إتحاد كرة القدم بفرض عقوبة بحق هؤلاء، وعدم اسناد اي مهمة تحكيمية لهم في الموسم المقبل يكون نادي الميناء طرفاً فيها، وبخلافهِ سيمتنع نادينا عن خوض اي مباراة في حال تسميتهم".

وأكد "على اتحاد كرة القدم تحمل مسؤولياته في هذا الموضوع، وخاصة أن أحد أهداف الإتحاد العراقي لكرة القدم تطوير اللعبة، واحد عوامل التطوير هو النزاهة والشفافية في مجال التحكيم".