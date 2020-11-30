طالبت برد الاعتبار.. ادارة امانة بغداد تشكو للتطبيعية لاعب الجوية حسين جبار

شفق نيوز/ ذكر المكتب الاعلامي لنادي بغداد، يوم الاثنين، أن الهيئة الإدارية لنادي أمانة بغداد قدمت شكوى رسمية للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي ضد لاعب نادي القوة الجوية حسين جبار.

وقال عدي صبار المسؤول الاعلامي لنادي بغداد لوكالة شفق نيوز؛ إن "إدارة بغداد طالبت عبر شكواها المقدم للتطبيعية بمعاقبة لاعب القوة الجوية حسين جبار الذي اعتدى على مشرف فريق بغداد وعضو الهيئة الادارية احمد عزت الموسوي بالضرب".

وبين صبار؛ أن "إدارة النادي تحرص على اتخاذ عقوبة ملائمة من قبل التطبيعية لرد اعتبار النادي ومشرف الفريق".

وتخللت مباراة الجوية وأمانة بغداد، مشاجرة بين لاعب الجوية حسين جبار ومشرف فريق أمانة بغداد أحمد الموسوي، استخدمت فيها الأيدي وتوقفت المباراة على إثرها، وتدخل حكم المباراة ليوجه البطاقة الحمراء لمشرف فريق أمانة بغداد.

مباراة الجوية وأمانة بغداد هي إحدى مباريات الجولة الخامسة، انتهت بفوز امانة بغداد على الجوية بهدف دون رد.