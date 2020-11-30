سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

طالبت برد الاعتبار.. ادارة امانة بغداد تشكو للتطبيعية لاعب الجوية حسين جبار

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-30T10:49:56+0000
طالبت برد الاعتبار.. ادارة امانة بغداد تشكو للتطبيعية لاعب الجوية حسين جبار

شفق نيوز/ ذكر المكتب الاعلامي لنادي بغداد، يوم الاثنين، أن الهيئة الإدارية لنادي أمانة بغداد قدمت شكوى رسمية للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي ضد لاعب نادي القوة الجوية حسين جبار.

وقال عدي صبار المسؤول الاعلامي لنادي بغداد لوكالة شفق نيوز؛ إن "إدارة بغداد طالبت عبر شكواها المقدم للتطبيعية بمعاقبة لاعب القوة الجوية حسين جبار الذي اعتدى على مشرف فريق بغداد وعضو الهيئة الادارية احمد عزت الموسوي بالضرب".

وبين صبار؛ أن "إدارة النادي تحرص على اتخاذ عقوبة ملائمة من قبل التطبيعية لرد اعتبار النادي ومشرف الفريق".

وتخللت مباراة الجوية وأمانة بغداد، مشاجرة بين لاعب الجوية حسين جبار ومشرف فريق أمانة بغداد أحمد الموسوي، استخدمت فيها الأيدي وتوقفت المباراة على إثرها، وتدخل حكم المباراة ليوجه البطاقة الحمراء لمشرف فريق أمانة بغداد.

مباراة الجوية وأمانة بغداد هي إحدى مباريات الجولة الخامسة، انتهت بفوز امانة بغداد على الجوية بهدف دون رد.

related

اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الجوية وأمانة بغداد إلى كربلاء

Date: 2020-11-25 19:17:18
اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الجوية وأمانة بغداد إلى كربلاء

صـدور أمر استقدام بحـق رئيـس الهيأة الإداريـة لنادي القوة الجوية الرياضي

Date: 2019-11-13 08:17:19
صـدور أمر استقدام بحـق رئيـس الهيأة الإداريـة لنادي القوة الجوية الرياضي

الجوية يجدد عقد محترفه السوري زاهر ميداني

Date: 2019-07-01 16:45:52
الجوية يجدد عقد محترفه السوري زاهر ميداني

رسمياً.. الزوراء يتعاقد مع ثلاثة لاعبين

Date: 2019-07-31 22:27:53
رسمياً.. الزوراء يتعاقد مع ثلاثة لاعبين

فوز ودي للقوة الجوية على فريق تونسي

Date: 2019-12-10 20:16:44
فوز ودي للقوة الجوية على فريق تونسي

الجوية يحدد شرطاً لعودة نجمه همام طارق

Date: 2019-07-04 12:26:59
الجوية يحدد شرطاً لعودة نجمه همام طارق

القوة الجوية يتفق مع مهاجم دولي لتمثيله بـ350 مليون

Date: 2019-08-05 16:56:25
القوة الجوية يتفق مع مهاجم دولي لتمثيله بـ350 مليون

ادارة القوة الجوية ترفع شكوى للاتحاد العربي بسبب هتافات مولودية

Date: 2019-12-17 16:07:01
ادارة القوة الجوية ترفع شكوى للاتحاد العربي بسبب هتافات مولودية