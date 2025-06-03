طاقم ياباني لقيادة مباراة العراق وكوريا الجنوبية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن تعيين طاقم تحكيم ياباني، يقوده الحكم يوسوكي أراكي، لقيادة مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام كوريا الجنوبية. وستُقام المباراة على ملعب البصرة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 9:15 مساءً، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يُذكر أن يوسوكي أراكي من مواليد عام 1986، وحصل على الشارة الدولية عام 2017، كما شارك في تحكيم مباريات كأس العالم للشباب 2023.

كما أدار أراكي مباراة فريق الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا التي جمعته مع نادي الوصل الإماراتي.