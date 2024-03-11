طاقم وإماراتي واردني يقودان مباراتين في الدور الـ16 من بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ كشفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة العراقي، يوم الإثنين، عن تسمية طاقمين اماراتي وأردني لقيادة مباراتين في بطولة الدور الـ16 من بطولة كأس العراق لكرة القدم.

وذكرت اللجنة في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحكم الدولي الإماراتي عادل النقبي سيقود مباراة زاخو والشرطة في الدور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم، والتي ستقام على ملعب زاخو الاولمبي عند التاسعة والنصف مساءً".

كما سيقود طاقم تحكيم أردني بقيادة الحكم الدولي أدهم المخادمة مباراة النجف والقوة الجوية في دور الـ16 لكأس العراق بعد غد الأربعاء".

وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة التاسعة والنصف.