طاقم إماراتي يقود مواجهة دهوك وزاخو.. ودون جمهور بقرار حكومي

شفق نيوز– دهوك

أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد عرب، يوم الأربعاء، تكليف طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباراة "كلاسيكو كوردستان" المرتقبة التي ستجمع فريقي دهوك وزاخو ضمن منافسات الدوري العراقي.

وقال عرب لوكالة شفق نيوز إن الحكم الدولي الإماراتي عادل النقبي سيتولى قيادة المواجهة، يعاونه طاقم تحكيمي متكامل، في خطوة تهدف إلى ضمان سير المباراة بشكل عادل ومنظم.

وفي سياق متصل، تقرر إقامة المباراة بدون حضور جماهيري، وذلك بقرار صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، حرصاً على تفادي أي أحداث أو احتكاكات محتملة بين جماهير الفريقين، نظراً لحساسية المباراة وأهميتها الكبيرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة دهوك وزاخو على ملعب زاخو يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير لما تحمله هذه المواجهة من أهمية فنية وتنافسية بين الفريقين.