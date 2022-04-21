طاقم عماني لقيادة لقاء القوة الجوية والجزيرة الاماراتي

شفق نيوز/ سمّت لجنة الحكام في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، طاقماً تحكيماً من سلطنة عمان لقيادة مباراة فريقيّ القوة الجوية العراقي والجزيرة الاماراتي.

ويتألف الطاقم من الحكم الدولي احمد الكاف حكماً للساحة، ومواطنيه العمري ابو بكر حكماً مساعداً أولاً، ورشيد حامد حكماً مساعداً ثانياً، ومحمد سالم حكما رابعاً، ومقيم الحكام الكويتي سعد الفضلي.

والمقررة يوم غد الاثنين في الساعة الثامنة والربع لحساب الجولة الخامسة من منافسات دوري ابطال اسيا لكرة القدم .

ويخوض فريق القوة الجوية مباراته الجزيرة الاماراتي في الساعة الثامنة والربع من مساء يوم غد الجمعة، لحساب الجولة الخامسة من دوري ابطال اسيا.

ومُنيّ فريق نادي القوة الجوية، يوم الاثنين الماضي، بخسارة قاسية أمام نادي الشباب السعودي بنتيجة 3-0، لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويختتم فريق القوة الجوية تدريباته مساء اليوم على ملعب الملك فهد الثانوي استعدادا لمواجهة الجزيرة الاماراتي لحساب الجولة الختامية من دوري ابطال اسيا.