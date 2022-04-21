سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طاقم عماني لقيادة لقاء القوة الجوية والجزيرة الاماراتي

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-21T18:50:22+0000
طاقم عماني لقيادة لقاء القوة الجوية والجزيرة الاماراتي

شفق نيوز/ سمّت لجنة الحكام في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، طاقماً تحكيماً من سلطنة عمان لقيادة مباراة فريقيّ القوة الجوية العراقي والجزيرة الاماراتي.

ويتألف الطاقم من الحكم الدولي احمد الكاف حكماً للساحة، ومواطنيه العمري ابو بكر حكماً مساعداً أولاً، ورشيد حامد حكماً مساعداً ثانياً، ومحمد سالم حكما رابعاً، ومقيم الحكام الكويتي سعد الفضلي.

والمقررة يوم غد الاثنين في الساعة الثامنة والربع لحساب الجولة الخامسة من منافسات دوري ابطال اسيا لكرة القدم .

ويخوض فريق القوة الجوية مباراته الجزيرة الاماراتي في الساعة الثامنة والربع من مساء يوم غد الجمعة، لحساب الجولة الخامسة من دوري ابطال اسيا.

ومُنيّ فريق نادي القوة الجوية، يوم الاثنين الماضي، بخسارة قاسية أمام نادي الشباب السعودي بنتيجة 3-0، لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويختتم فريق القوة الجوية تدريباته مساء اليوم على ملعب الملك فهد الثانوي استعدادا لمواجهة الجزيرة الاماراتي لحساب الجولة الختامية من دوري ابطال اسيا.

related

مدرب القوة الجوية: مباراتنا مع الجزيرة الاماراتي لا تخلو من الصعوبة

Date: 2022-04-21 13:51:08
مدرب القوة الجوية: مباراتنا مع الجزيرة الاماراتي لا تخلو من الصعوبة

القوة الجوية يعادل تركتور سازي الايراني في ثالث مواجهاته بدوري ابطال اسيا

Date: 2021-04-20 17:07:12
القوة الجوية يعادل تركتور سازي الايراني في ثالث مواجهاته بدوري ابطال اسيا

التطبيعية تستدعي ممثلي القوة الجوية والشرطة على خلفية شكوى لاعبين

Date: 2021-07-28 18:43:46
التطبيعية تستدعي ممثلي القوة الجوية والشرطة على خلفية شكوى لاعبين

الجوية يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع الصناعة ايجابيا

Date: 2022-01-15 16:08:16
الجوية يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع الصناعة ايجابيا

القوة الجوية ينهي مشواره في ابطال اسيا بخسارة اخيرة

Date: 2021-04-29 17:10:46
القوة الجوية ينهي مشواره في ابطال اسيا بخسارة اخيرة

الصقور يرفعون الدرع بفوز معنوي على الحدود في ختام الدوري العراقي الممتاز

Date: 2021-07-28 18:57:48
الصقور يرفعون الدرع بفوز معنوي على الحدود في ختام الدوري العراقي الممتاز

حكيم شاكر: قيادة فريق القوة الجوية مهمة صعبة لكنني احب المجازفة

Date: 2022-01-19 14:13:38
حكيم شاكر: قيادة فريق القوة الجوية مهمة صعبة لكنني احب المجازفة

القوة الجوية يخطف فوزاً صعباً من الميناء

Date: 2022-03-09 18:38:20
القوة الجوية يخطف فوزاً صعباً من الميناء