طاقم عُماني يقود مواجهة الشرطة والسد في دوري الأبطال

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحادُ الآسيويّ لكرة القدم، يوم الجمعة، إسنادَ مهمة إدارة مباراة فريق الشرطة أمام السد القطري، المقررة الاثنين 15 أيلول الجاري، ضمن الجولةِ الأولى من منافساتِ دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى طاقمٍ تحكيمي عُماني.

وستقام المباراةُ على ملعب الزوراء عند الساعة (9:15) مساءً.

ويتألف الطاقمُ العُماني من: الحكم قاسم مطر علي الحاتمي حكمًا للساحة، يساعده ناصر سالم عبد الله أمبو سعيدي والغافري حامد طالب سيف، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع إلى عمر مبارك مزروعة اليعقوبي.

أما طاقم تقنية الفيديو المساعد (VAR)، فيتكون من: محمد تقي الجعفري (سنغافورة) حكم فيديو رئيس، يساعده صقر حمدان سيف (اماراتي)، فيما يتولى علي كريم جبار (العراق) مهمة مسؤول معلومات الـVAR.