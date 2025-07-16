طاقم عراقي قطري يقود لقاء زاخو ودهوك في نهائي كأس العراق

شفق نيوز - بغداد

‏أعلن محمد عرب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن طاقم التحكيم مشترك عراقي قطري سيقود مباراة ختام كأس العراق بين زاخو دهوك.

‏وقال محمد عرب لوكالة شفق نيوز، إن الحكم الدولي القطري سلمان فلاحي، كلف كحكم ساحة لقيادة مباراة دهوك وزاخو في نهائي كأس العراق بعد غد الجمعة على ملعب الشعب الدولي.

‏وأضاف إن طاقم مساعد قطر أيضا سيساعد الحكم الأول سلمان فلاح والذي تألف من

الحكام المساعدين رمزان الرمزاني و ماجد هديرس وحكم ڤار مشاري الشمري .

‏وأوضح عرب أنه الحكم الرابع سيكون حكم عراقي، وكذلك حكم فار مساعد عراقي ايضا وسيتم تسميتهما لاحقا.