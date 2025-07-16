طاقم عراقي قطري يقود لقاء زاخو ودهوك في نهائي كأس العراق
شفق نيوز - بغداد
أعلن محمد عرب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن طاقم التحكيم مشترك عراقي قطري سيقود مباراة ختام كأس العراق بين زاخو دهوك.
وقال محمد عرب لوكالة شفق نيوز، إن الحكم الدولي القطري سلمان فلاحي، كلف كحكم ساحة لقيادة مباراة دهوك وزاخو في نهائي كأس العراق بعد غد الجمعة على ملعب الشعب الدولي.
وأضاف إن طاقم مساعد قطر أيضا سيساعد الحكم الأول سلمان فلاح والذي تألف من
الحكام المساعدين رمزان الرمزاني و ماجد هديرس وحكم ڤار مشاري الشمري .
وأوضح عرب أنه الحكم الرابع سيكون حكم عراقي، وكذلك حكم فار مساعد عراقي ايضا وسيتم تسميتهما لاحقا.