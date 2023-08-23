طاقم أجنبي يقود سيدات العراق لكرة الصالات

شفق نيوز/ تعاقدت اللجنة النسوية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مع المدرب الألماني أوليفر هاردر ومساعده التركي مليكا لقيادة المنتخب النسوي لكرة القدم للصالات للمرحلة المقبلة .

وقالت عضو الاتحاد رشا طالب، لوكالة شفق نيوز، إن الجهاز الفني الجديد قدم شرحاً موسعاً لوضع الكرة النسوية وكيفية اعدادها للبطولات الدولية في المرحلة المقبلة .

واضافت ان الكادر التدريبي الأجنبي جاء لتطوير اللعبة للكرة النسوية، سيما بعد نهوض اللعبة بشكل ملحوظ خصوصاً بعد تتويج منتخبنا النسوي بلقب غرب آسيا مؤخرا .

وأشارت إلى أن أهم المشاكل التي تواجه الكرة النسوية هي المنشآت الرياضية التي تمارس عليها اللعبة، مؤكدة السعي لحل هذه المشكلة عبر إنشاء ملاعب خلال المدة المقبلة، سيما بعد تواصلنا مع الاتحاد الدولي الذي ابدى استعداده لدعم الكرة النسوية.

ولفتت طالب إلى أن الاتحاد سيوفر كل سبل النجاح للكادر الاجنبي الجديد لإنجاح مهمته، ومضت بالقول ان الاتحاد سيعمل على تطوير اللعبة من خلال الاهتمام بالموهوبات وكذلك استقطاب المحترفات من المغتربات اللواتي يقمن خارج العراق ويمارسن اللعبة في أندية أجنبية متطورة بغية بناء منتخب قادر على مقارعة أقوى المنتخبات بعد سقف زمني معين .

وكان منتخب سيدات العراق تمكنّ من التتويج بكأس بطولة غرب آسيا لكرة الصالات بعد تغلبه على سيدات السعودية 4-2. التي جرت في مدينة جدة السعودية .