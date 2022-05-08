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طاقم تدريبي نسوي ايراني يقود منتخب نساء العراق لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-08T10:17:17+0000
طاقم تدريبي نسوي ايراني يقود منتخب نساء العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، ان طاقماً نسوياً إيرانياً سيقود منتخب نساء العراق في بطولة غرب آسيا، المقرر اقامتها منتصف شهر حزيران المقبل في السعودية.

وقال رئيس اللجنتين النسوية والامنية في الاتحاد العراقي، فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، ان "المدربة الايرانية شهناز ياري والطاقم المساعد لها سيصلون يوم غد الاثنين الى العاصمة بغداد بعد اتمام الحجوزات وذلك لتقديم الجهاز الفني الايراني رسميا لوسائل الاعلام".

وبين ان "المدربة الايرانية وكادرها المساعد سيختبرون عدداً كبيراً من اللاعبات بغية التوصل الى تشكيلة المنتخب الوطني التي ستمثل العراق في اقرب استحقاق اسيوي".

واكد ان الاتحاد "سيقيم معسكرا تدريبيا للمنتخب النسوي في بغداد قبل انطلاق بطولة غرب اسيا للوقوف على جاهزية اللاعبات"، مشيرا الى ان "المدربة الايرانية تعد من خيرة مدربي ايران، وهي مكسب للمنتخب العراقي النسوي، ولاسيما انها قادت منتخب ايران النسوي الاول وتحمل من الفكر التدريبي الكثير الذي يسهم في تطوير كرتنا للمرحلة المقبلة".

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