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طاقم تحكيم ياباني لمباراة العراق والإمارات

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-11T17:59:13+0000
طاقم تحكيم ياباني لمباراة العراق والإمارات

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الاثنين، ان طاقما تحكيميا يابانيا سيقود مباراة منتخبنا مع نظيره الاماراتي غدا في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وذكر بيان للاتحاد الدولي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة العراق والامارات يتكون من: ساتو روجي حكماً للساحة، وياموشي هيروشي مساعد أول، وميهارا جون مساعد ثاني، واراكي يوسوكي حكماً رابعاً.

من جانب اخر، اختتم المنتخب العراقي تدريباته على ملعب "زعبيل" بنادي الوصل في دبي واعلن عن جاهزيته لمواجهة الامارات يوم غد الثلاثاء.

وكان مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الهولندي ديك ادفوكات، قد أكد مساء اليوم، أن أداء الفريق سيكون أفضل أمام منتخبِ الإمارات في مباراةِ يوم غد الثلاثاء، وهو ما أيده كابتن المنتخب علاء عبد الزهرة، بشأن جاهزية أسود الرافدين.

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