طاقم تحكيم ياباني لقيادة مباراة العراق وسوريا

شفق نيوز / أعلن الاتحاد الآسيوي، اليوم الثلاثاء، تسمية طاقم تحكيم ياباني لإدارة مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره السوري في المباراة الاخيرة ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم.

ويتألف طاقم التحكيم من ريوجي ساتو حكما وسط، ويساعده مواطنيه كل من هيروشي حكماً مساعداً أول، وجون ميهارا حكماً مساعداً ثانياً ، ومواطنه الحكم الرابع هيسوكي، فيما سيكون مواطنيه لتقنية الفار كل من كيمورا وليدا جومبي ، ومقيم الحكام من السعودية علي الطريفي.

وتقام المباراة على ملعب راشد في مدينة دبي الاماراتية، في تمام الساعة الرابعة وخمس واربعين دقيقة بتوقيت بغداد.