طاقم تحكيم أوزبكستاني يقود مواجهة العراق وكوريا الجنوبية

شفق نيوز/ تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم إشعاراً من الاتحاد الدولي يفيد بتحديد الطاقم التحكيمي لمباراة منتخب العراق ضد كوريا الجنوبية، ضمن الدور الرابع من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسيتم قيادة المباراة، التي ستقام في الخامس عشر من الشهر المقبل، من قبل طاقم تحكيمي أوزبكستاني يضم رستم لطفولين حكم ساحة، وأندريه تيسابينكو وتيمور غاينولين كمساعدين أول وثانٍ، بالإضافة إلى عسكر نجفالييف كحكم رابع. سيتولى فردافوس سافاروف مسؤولية حكم الفيديو المساعد (VAR) بمساعدة عبدالرشيد بيرغانوف.

وسيكون الأستراليان أناز هاكان مراقباً للحكام، وديفيد مارك آدم مشرفاً للمباراة، في حين سيكون الكوري مين هونغ سونغ مسؤولاً عن معلومات تقنية الفار.

يُذكر أن اللقاء سيقام على ملعب "يونجين ميرو" في مدينة يونجين الكورية الجنوبية، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كوريا (14:00 بتوقيت بغداد).