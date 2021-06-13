طاقم تحكيم من اوزبكستان وكوريا الجنوبية لقيادة مباراة العراق وايران

شفق نيوز/ اعلنت لجنة التحكيم في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، يوم الاحد، طاقماً تحكيمياً مشتركاً من أوزبكستان وكوريا الجنوبية لقيادة مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الإيراني، ضمن مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وسيقود المباراة الحكم الاوزبكي الجيز تاتاشيف، كحكم وسط، يساعده تسابينكو اندري مساعد اول من اوزبكستان أيضاً، وكانغ هونغ دو مساعد ثاني من كوريا الجنوبية، وكيم جونغ هيونغ حكماً رابعاً أيضاً من كوريا الجنوبية.

وتقام المباراة على ملعب المحرق في البحرين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء من يوم الثلاثاء المقبل.