طاقم تحكيم إماراتي يقود نهائي دوري كرة الصالات للمحترفين

شفق نيوز/ وصل، اليوم الأحد، طاقم تحكيم إماراتي دوليّ إلى مطار البصرة الدولي لقيادة المباراة النهائية (الإياب) لكرة الصالات بين ناديي نفط البصرة والشرطة.

وكان في استقبال الطاقم التحكيمي مسؤولُ حكام الصالات الحكم الدوليّ حسنين عبدالإله و عضو الاتحاد الفرعيّ في محافظةِ البصرة ومشرف لجنة الصالات أمجد محمد علي.

ويتألف الطاقم الإماراتي من الحكمين الدوليين فهد الحوسني وأحمد الغيص، حيث سيقود المباراة التي تجري أحداثها في قاعة نادي نفط البصرة يوم غد الاثنين.