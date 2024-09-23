طاقم تحكيم إماراتي لمباراة العراق وفلسطين في البصرة

شفق نيوز/ سمّى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقماً تحكيمياً اماراتياً لمواجهة منتخبنا الوطني وفلسطين ضمن مباريات الدور الثالث للتصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026 التي يحتضنها ملعب البصرة في العاشر من الشهر المقبل في الساعة التاسعة ليلا 21:00.

وذكر الاتحاد؛ أن المباراة يقودها طاقم تحكيمي مؤلف من عادل النقبي حكم ساحة، والمساعدين أحمد سعيد الراشدي وسبـت عبيـد العلي، والحكم الرابع سلطان الحمادي.

وأشار إلى أن مهمة الفار؛ سيتولاها حكم الفار يحيى علي الملا ويساعده محمد عبيد محمد.

وأسندت مراقبة المباراة؛ إلى السعودي يوسف ميرزا رستم مراقباً للحكام، والمشرف محمد سعيد المصري من سوريا، فيما سيكون الهندي كومار سانجاي مسؤولا عن السلامة والأمن، والعراقيّ علي كريم مراقبا لتقنية الفار.