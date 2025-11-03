طاقم تحكيم إماراتي لقيادة مباراة الزوراء واستقلال دوشنبه في بغداد

شفق نيوز- بغداد

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الطاقم التحكيم الإماراتي الذي سيقود مواجهة الزوراء مع استقلال دوشنبه الطاجيكي ضمن منافسات كأس الاتحاد الاسيوي 2 والمقررة الأربعاء المقبل في بغداد.

ويتألف الطاقم من الحكم الدولي الإماراتي من أحمد عيسى درويش حكما للساحة، والحكمان سعد المرزوقي مساعد أول وسلطان الحمادي مساعد ثان، فيما سيتولى الحكم الدولي علي النعيمي مهمة الحكم الرابع.

وأوقعت القرعة الزوراء العراقي في المجموعة الرابعة الى جانب النصر السعودي واستقلال دوشنبه الطاجيكي وغوا الهندي في بطولة أندية آسيا 2.

ويحتل الزوراء المركز الثالث في المجموعة التي يتصدرها النصر السعودي برصيد 9 نقاط، بينما تقدم فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي إلى المركز الثاني، إذ أصبح رصيده 6 نقاط ، في حين بقي فريق غوا الهندي بالمركز الرابع والأخير من دون نقاط.

وتقام مباراة الزوراء واستقلال دوشنبه على ملعب نادي الزوراء يوم الأربعاء، الموافق 5 تشرين الثاني 2025 عند الساعة 7:00 مساءً بتوقيت بغداد.