طاقم تحكيم قطري يقود مباراة دهوك وأهلي صنعاء في دوري أبطال الخليج

شفق نيوز/ عين الاتحاد الخليجي لكرة القدم، طاقم تحكيم قطري بقيادة محمد الشمري لإدارة مباراة دهوك أمام أهلي صنعاء اليمني في مستهل منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 تشرين الأول الحالي.

وسيخوض نادي دهوك أولى مبارياته في البطولة أمام أهلي صنعاء على ملعب دهوك.

وكانت قرعة بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة، قد وضعت نادي دهوك ممثل العراق في المجموعة الأولى إلى جانب النصر الإماراتي، وظفار العُماني، وأهلي صنعاء اليمني.

بينما ضمت المجموعة الثانية العربي القطري، والاتفاق السعودي، والرفاع البحريني، والقادسية الكويتي.