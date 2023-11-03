طاقم تحكيم قطري لمباراة العراق ونظيره الفيتنامي في تصفيات كأس آسيا

‎شفق نيوز/ سمت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الجمعة، طاقماً تحكيمياً قطرياً لقيادة مباراة منتخب العراق الوطني ونظيره الفيتنامي ضمن مباريات الجولة الثانية للتصفياتِ المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 و كأس آسيا 2027 .

وسيقود المباراة "عبدالله العذبة" حكماً للساحة يساعده كل من "خالد عايد خلف" حكماً مساعداً أول، و"فيصل عيد الشمري" حكماً مساعداً ثانياً، إضافةً إلى السنغافوري "أحمد عقاشة البادوي" حكماً رابعاً، فيما يراقب الحُكام ‎الأسترالي" زيتر كريج" وسيكون الصيني "ليو جينسونغ" مشرفاً للمباراة.

‎وتجري المباراةُ يوم الثلاثاء الموافق الـ 21 من الشهر الحالي في ملعبِ ماي دنّه في العاصمةِ هانوي في الساعة (15:00) بتوقيت العراق.