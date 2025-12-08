طاقم تحكيم قطري لقيادة مباراة العراق والجزائر

شفق نيوز- الدوحة

‏عينت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، طاقم التحكيم قطري لقيادة مباراة العراق والجزائر ضمن منافسات الجولة الاخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب.

‏ويتكون طاقم التحكيم القطري بقيادة الحكم الدولي عبد الرحمن الجاسم، الذي يدير مباراة منتخب العراق الوطني ونظيره الجزائري غدًا ضمن الجولة الثالثة من كأس العرب 2025.

وسيرتدي المنتخب الوطني العراقي اللون الأخضر في مباراة، بينما يظهر حارس المرمى باللون الأصفر، بينما سيرتدي المنتخب الجزائري الزي الأبيض.

ويتصدر العراق المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط بعد خوض جولتين، يليه المنتخب الجزائري بأربع نقاط، ثم السودان بنقطة واحدة، فيما يتذيل منتخب البحرين الترتيب دون نقاط.