طاقم تحكيم عُماني لقيادة مباراة دهوك والاتفاق في دوري أبطال الخليج للأندية

طاقم تحكيم عُماني لقيادة مباراة دهوك والاتفاق في دوري أبطال الخليج للأندية
عين الاتحاد الخليجي لكرة القدم طاقم تحكيمي عماني بقيادة الحكم يحيى البلوشي يقود مواجهة الاتفاق السعودي وضيفه دهوك العراقي في دوري أبطال الخليج للأندية .وتألف الطاقة التحكيمي العماني من يحيى البلوشي ساحة ومحمد الغزالي حكم مساعد أول ورشاد الحكماني حكم مساعد ثانِ وسعيد المزيني حكم رابع وعمر العلوي حكمVAR.ويحل فريق دهوك العراقي ضيفاً على الاتفاق السعودي، اليوم الأربعاء، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، والتي تنطلق عند الساعة الـ 11 مساءً بتوقيت العراق والسعودية.وتُقام المواجهة على ملعب الاتفاق في السعودية، فيما ستُجرى مباراة الإياب يوم 12 آذار/ مارس الجاري على ملعب دهوك في العراق، حيث ستحسم نتيجة المباراتين هوية الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية.ومن المقرر أن يخوض دهوك مباراة الذهاب مرتدياً الطقم الأصفر وفقاً لما أقرته اللجنة المنظمة للبطولة.