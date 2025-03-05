طاقم تحكيم عُماني لقيادة مباراة دهوك والاتفاق في دوري أبطال الخليج للأندية

‏عين الاتحاد الخليجي لكرة القدم طاقم تحكيمي عماني بقيادة الحكم يحيى البلوشي يقود مواجهة ⁧‫الاتفاق السعودي وضيفه دهوك‬⁩ العراقي في دوري أبطال الخليج للأندية .‏وتألف الطاقة التحكيمي العماني من يحيى البلوشي ساحة ومحمد الغزالي حكم مساعد أول ورشاد الحكماني حكم مساعد ثانِ وسعيد المزيني حكم رابع وعمر العلوي حكمVAR.ويحل فريق دهوك العراقي ضيفاً على الاتفاق السعودي، اليوم الأربعاء، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، والتي تنطلق عند الساعة الـ 11 مساءً بتوقيت العراق والسعودية.وتُقام المواجهة على ملعب الاتفاق في السعودية، فيما ستُجرى مباراة الإياب يوم 12 آذار/ مارس الجاري على ملعب دهوك في العراق، حيث ستحسم نتيجة المباراتين هوية الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية.ومن المقرر أن يخوض دهوك مباراة الذهاب مرتدياً الطقم الأصفر وفقاً لما أقرته اللجنة المنظمة للبطولة.