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طاقم تحكيم عماني لقيادة مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الكمبودي

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-07T10:34:56+0000
طاقم تحكيم عماني لقيادة مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الكمبودي

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الحكام عن تسمية طاقم تحكيم من سلطنة عمان لقيادة مباراة المنتخب العراقي لكرة القدم، ونظيره الكمبودي اليوم.

ويتألف الطاقم من يعقوب عبد القادر كحكم أول، يساعده، كل من حميد الحكم طالب مساعد أول، والحكم محمد مصطفى مساعد ثان، والحكم ادهم مخادمة حكم رابع.

ويخوض المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أول مباراة رسمية له بعد غياب دام سنة ونصف السنة بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك عندما يلاعب نظيره منتخب كمبوديا ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

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