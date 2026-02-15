طاقم تحكيم عراقي يقود مباراة في أبطال الخليج للأندية

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، تكليف طاقم تحكيم عراقي دولي لقيادة مباراة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

وبحسب بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، فإن طاقم التحكيم العراقي لمباراة الريان القطري والنهضة العُماني في دوري أبطال الخليج للأندية يتكون من: زيد ثامر حكم ساحة، وحيدر عبد الحسن حكم مساعد أول، وأمير داوود حكم مساعد ثاني، وعلي حسين حكم رابع، وأحمد كاظم حكم VAR، وكرار عبد الكريم مساعد VAR.

وأشار إلى أن المباراة ستعقد الثلاثاء المقبل 17 شباط/ فبراير 2026، عند الساعة 20:30 على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.