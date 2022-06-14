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طاقم تحكيم عراقي يقود مباراة السعودية واستراليا في بطولة كأس آسيا 23 عاماً

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-14T12:52:20+0000
طاقم تحكيم عراقي يقود مباراة السعودية واستراليا في بطولة كأس آسيا 23 عاماً

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، ان طاقماً تحكيمياً عراقياً سيقود مباراة منتخبيّ السعودية واستراليا ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا تحت سن 23 عاماً.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اختار الحكم الدولي مهند قاسم سيقود مباراةَ منتخبي السعودية وأستراليا غداً الأربعاء، يساعده الدولي واثق مدلل حكماً مساعداً والدولي علي صباح حكماً لمنظومة الفار.

من جانب اخر، اقام الاتحاد العراقي، بالتنسيق مع الاتحاد الفرعي في النجف، وبالتعاون مع لجنة الحكام المركزية، دورةً للحكام المستجدين بمشاركة 33مشاركاً من مواليد 2000.

واقيمت الدورة في قاعة ملعب النجف الدولي للمؤتمرات  للفترة من 12 إلى 14 من الشهر الجاري وحاضر فيها الحكام المحاضر الإقليمي الدكتور محمد عرب، والمحاضر الفني لؤي صبحي أديب، ومحاضر اللياقة البدنية أحمد عبد الحسين.

وتم في الدورة شرح المواد وآخر المستجدات والتعديلات في قانون كرة القدم.

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