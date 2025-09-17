طاقم تحكيم عراقي يشارك بإدارة مباريات كأس الخليج للناشئين في قطر

شفق نيوز- بغداد

كلف الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الأربعاء، حكمين عراقيين للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً، والمقرر إقامتها في قطر.

وقد اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي، كلاً من الحكم الدولي أحمد عسكر حكمًا للساحة، ومحمد لؤي حكمًا مساعداً، لتمثيل التحكيم العراقي في البطولة.

ويشارك منتخب ناشئة العراق تحت 17 عاماً في البطولة التي ستُقام في قطر خلال الفترة من 20 أيلول/ سبتمبر، ولغاية 2 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب العراق ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين والكويت.