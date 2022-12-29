طاقم تحكيم عراقي لودية العراق والكويت غدا

شفق نيوز/ كلفت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الخميس، طاقم تحكيم عراقي لقيادة مباراة منتخبي العراق والكويت الودية يوم غد.

وتالف الطاقم الدولي العراقي من حكم الساحة الدولي زيد ثامر و حكم مساعد أول الدولي أكرم علي وحكم مساعد ثاني الدولي حسين فلاح وحكم رابع الدولي يوسف سعيد.

وتقام المباراة يوم غد في الساعة الثالثة عصرا على ملعب الميناء الأولمبي.

وكان وفد المنتخب الكويتي وصل اليوم برا عبر منفذ صفوان الحدودي ليكون أول المنتخبات الخليجية الواصلة الى البصرة للمشاركة في خليجي 25.