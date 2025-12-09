طاقم تحكيم عراقي لقيادة مباراة مهمة في دوري أبطال آسيا النخبة

شفق نيوز- بغداد

كلّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، طاقم تحكيم عراقي لقيادة مباراة مهمة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الطاقم العراقي سيقود مباراة فريق سيئول الكوري الجنوبي أمام فريق ملبورن سيتي الأسترالي، المقرر إقامتها يوم غد الأربعاء.

ويتألف الطاقم من الحكم الدولي مهند قاسم حكماً أولاً، يساعده كل من واثق مدلل وأحمد صباح، فيما تم تسمية الحكم الدولي يوسف سعيد حكماً رابعاً، والحكم الدولي زيد ثامر حكماً لتقنية الفيديو الفار.

وستقام المباراة على ملعب كأس العالم في كوريا الجنوبية عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.