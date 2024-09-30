"طاقم تحكيم عراقي" لقيادة مباراة في دوري أبطال آسيا "النخبة"

شفق نيوز/ كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقماً تحكيمياً عراقياً لقيادة مباراة ضمن منافساتِ دوري أبطال آسيا النخبة.

وسيقود كل من الحكم الدوليّ مهند قاسم ومساعديه واثق مدلل وأحمد صباح مباراةَ فريقي ناديي كاواساكي فرونتالي الياباني وضيفه غوانغجو الكوري الجنوبي يوم غدٍ الثلاثاء الأول من شهر تشرين الأول، والتي تجري في مدينةِ كاواساكي اليابانية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيتِ اليابان، الساعة الواحدة ظهراً بتوقيتِ بغداد.